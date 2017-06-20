Испания

Президент Реала Флорентино Перес хотел бы видеть в своем клубе легендарного форварда Барселоны Лионеля Месси, но понимает, что это нереально.

Месси в Барселоне стал одним из величайших игроков в истории футбола. С родным клубом он выиграл 8 чемпионатов Испании, 4 Лиги чемпионов, а также 5 раз признавался лучшим игроком мира.

"Конечно, мы бы хотели видеть Месси в Реале", — признался Перес.

"Но он был в молодежной команде Барселоны, так что это никогда не было возможным".

Ранее легендарный аргентинский форвард Диего Марадона заявил, что был бы рад, если бы лидер Реала Криштиану Роналду был аргентинцем.

Стоит отметить, что и сам Роналду был бы не прочь играть в одной команде с Месси. Криштиану уверен, что в таком случае выиграл бы больше Золотых мячей.