Украина

Нападающий Юрий Коломоец принял решение прекратить сотрудничество с полтавской Ворсклой.

Ранее из-за тяжелой финансовой ситуации в Ворскле клуб покинули Сергей Симинин, Андрей Пилявский и Санжар Турсунов. Также была информация, что в ближайшее время с полтавской командой расстанется еще ряд футболистов.

В то же время, вчера стало известно, что лидеры команды - защитник Владимир Чеснаков и полузащитник Павел Ребенок — не собираются менять клубную прописку.

Тем не менее, как сообщает Sport Arena, футболисты продолжают покидать Ворсклу. По информации источника, с полтавчанами разорвал контракт форвард Юрий Коломоец.

Отмечается, что Юрий уже рассматривает несколько новых вариантов продолжения карьеры. Вполне вероятно, что игрок будет выступать вне Украины.

Напомним, Коломоец пополнил ряды Ворсклы в конце прошлого года, перейдя из Александрии. В текущем сезоне 26-летний нападающий провел за свою команду 14 матчей в УПЛ и забил 7 голов.