Александрия продолжает искать усиление своего состава.
Юрий Габовда, dinamo-minsk.by
04 февраля 2017, 00:25
Напомним, что накануне александрийцы подписали 22-летнего защитника Валерия Бондаренко, а на втором турецком сборе тренерский штаб Владимира Шарана продолжит просматривать 26-летнего сербского форварда Бояна Дубайича.
Сообщается, что, кроме Дубайича, к тренировочному лагерю Александрии в Турции также присоединятся два потенциальных новичка — 27-летний хавбек Юрий Габовда и 23-летний полузащитник Вахтанг Чантуришвили.
Последним клубом Габовды, ранее защищавшего цвета львовских Карпат, криворожского Кривбасса и симферопольской Таврии, было минское Динамо, которое он покинул в конце прошлого года.
Что касается Чантуришвили, то до последнего время он выступал за тбилисское Динамо, но сейчас пребывает в статусе свободного агента.
В 2016 году Габовда отыграл за минское Динамо во всех турнирах 35 матчей (3 гола, 8 ассистов), а Чантуришвили в последнем розыгрыше чемпионата Грузии провел 9 поединков (2 гола).