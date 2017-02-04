Украина

Александрия продолжает искать усиление своего состава.

Напомним, что накануне александрийцы подписали 22-летнего защитника Валерия Бондаренко, а на втором турецком сборе тренерский штаб Владимира Шарана продолжит просматривать 26-летнего сербского форварда Бояна Дубайича.

Сообщается, что, кроме Дубайича, к тренировочному лагерю Александрии в Турции также присоединятся два потенциальных новичка — 27-летний хавбек Юрий Габовда и 23-летний полузащитник Вахтанг Чантуришвили.

Последним клубом Габовды, ранее защищавшего цвета львовских Карпат, криворожского Кривбасса и симферопольской Таврии, было минское Динамо, которое он покинул в конце прошлого года.

Что касается Чантуришвили, то до последнего время он выступал за тбилисское Динамо, но сейчас пребывает в статусе свободного агента.

В 2016 году Габовда отыграл за минское Динамо во всех турнирах 35 матчей (3 гола, 8 ассистов), а Чантуришвили в последнем розыгрыше чемпионата Грузии провел 9 поединков (2 гола).