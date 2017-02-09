Украина

Вратарь полтавской Ворсклы Александр Ткаченко заключил с клубом новое трудовое соглашение.

Напомним, что 23-летний кипер присоединился к полтавскому клубу летом 2013 года, перебравшись из киевского Динамо.

Как сообщает официальный сайт Ворсклы, Ткаченко поставил свою подпись под новым личным контрактом с полтавчанами, который рассчитан на 1 год с опцией продления еще на один сезон.

Отмечается, что у воспитанника Динамо был вариант с трудоустройством в зарубежном клубе, но, в итоге, он решил вернуться в команду Василия Сачко.

В текущем сезоне Ткаченко выступал исключительно за молодежный состав Ворсклы, отыграв 12 матчей (все — в основе).