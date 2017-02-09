Вратарь полтавской Ворсклы Александр Ткаченко заключил с клубом новое трудовое соглашение.
Александр Ткаченко, vorskla.com.ua
09 февраля 2017, 20:06
Напомним, что 23-летний кипер присоединился к полтавскому клубу летом 2013 года, перебравшись из киевского Динамо.
Как сообщает официальный сайт Ворсклы, Ткаченко поставил свою подпись под новым личным контрактом с полтавчанами, который рассчитан на 1 год с опцией продления еще на один сезон.
Отмечается, что у воспитанника Динамо был вариант с трудоустройством в зарубежном клубе, но, в итоге, он решил вернуться в команду Василия Сачко.
В текущем сезоне Ткаченко выступал исключительно за молодежный состав Ворсклы, отыграв 12 матчей (все — в основе).