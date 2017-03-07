Украина

Решение по поединку 17 тура первенства УПЛ между Олимпиком и Карпатами Апелляционный комитет ФФУ вынесет до конца этой недели.

Многострадальный матч 17 тура между Олимпиком и Карпатами, отмененный 4 декабря из-за состояния газона в Сумах, похоже, все-таки состоится.

Как стало известно Football.ua, на этой неделе Апелляционный комитет Федерации футбола Украины должен объявить о проведении встречи и ее дате. Расходы на его проведение лягут на Олимпик, который по регламенту является хозяином.

Карпаты, требовавшие технического поражения для не обеспечившего надлежащие условия проведения матча Олимпика, готовы оспорить и это решение ФФУ.

