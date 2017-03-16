Украина

Экс-тренер Днепра Олег Протасов был представлен в качестве технического директора ФФУ.

Президент ФФУ Андрей Павелко представил Олега Протасова в качестве технического директора. В обязанности Протасова будет входить наблюдение за технической стороной футбола в Украине и взаимодействие со сборными всех возрастов.

"Мы приняли важное решение — утвердили Олега Протасова в качестве технического директора ФФУ. Он будет отвечать за целый ряд вопросов, в том числе и по работе ФИФА и УЕФА с разными ассоциациями. Перед нами стоит цель: защитить философию игры и чтобы вся система соответствовала этой философии. Это будет большая работа с другими коллегами из других ассоциаций", — заявил Павелко.

"Это было совместное решение с Протасовым. Мы друг-друга дополняли своими идеями и возможностями на этом посту. Я горд, что нашу страну будет представлять Олег Протасов. Украинский футбол получил огромный плюс", — считает президент ФФУ.

Football.ua