Украина

Капитан Днепра Руслан Ротань поделился ожиданиями от матча своей команды с Карпатами, а также рассказал о молодых футболистах команды.

Напомним, что встречу с Карпатами Руслан пропустит из-за повреждения голеностопа, полученного на тренировке. Также, из-за идентичной травмы на поле во Львове не выйдет еще один лидер Днепра Сергей Кравченко.

"Выдержат ли ребята без нас? Да, выдержат. На сборах они без нас провели не один матч — и ничего страшного. Пусть выходят и спокойно играют. Результат на команду не давит, очки как снимали, так и будут снимать. Так что нужно просто показывать хороший футбол, учиться и расти", — цитирует полузащитника официальный сайт Днепра.

"Я думаю, что наша молодежь растет. Ребята прибавляют, но чтобы и дальше прогрессировать, им, считаю, не хватает еврокубковых поединков. По себе знаю, какой толчок в карьере могут дать такие матчи".

"Мне кажется, что можно ожидать кого-то молодых ребят Днепра в сборной. Главный тренер национальной команды уже вызывал некоторых ребят из нашей команды, доверял другим дебютантам. Так что все зависит от них, пускай доказывают. Ставка на молодежь в сборной — это не пустые слова".

Поединок между Карпатами и Днепром состоится 9-го апреля в 14:00.