Аргентина

Аргентинський форвард оформив дубль у матчі проти Венесуели та продовжує переслідувати Кріштіану Роналду, який очолює рейтинг із 138 голами.

Ліонель Мессі продовжує переписувати історію футболу. Капітан збірної Аргентини оформив дубль у матчі відбору чемпіонату світу-2026 проти Венесуели, який завершився перемогою його команди з рахунком 3:0.

Завдяки цим м’ячам Мессі довів свій особистий показник до 114 голів у складі національної команди, провівши 194 матчі. Аргентинець займає друге місце у світовому рейтингу бомбардирів серед гравців збірних.

Попереду лише Кріштіану Роналду, на рахунку якого 138 голів у 221 поєдинку за збірну Португалії. Відставання Мессі становить 24 м’ячі, і аргентинець продовжує переслідування свого багаторічного конкурента.