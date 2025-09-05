Аргентина

38-річний аргентинець забив 878-й і 879-й м’ячі у професійній кар’єрі та провів уже 1120 матчів на найвищому рівні.

Ліонель Мессі продовжує переписувати історію футболу.

Форвард збірної Аргентини оформив дубль у матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Венесуели, який завершився перемогою аргентинців із рахунком 3:0.

Для 38-річного капітана це були 878-й і 879-й голи у професійній кар’єрі. Загалом Мессі провів 1120 матчів, у яких також зробив 389 результативних передач.

У клубному футболі легендарний аргентинець забив 765 м’ячів, а за національну збірну — 114 голів.

Нагадаємо, Мессі ще не вирішив, чи гратиме на ЧС-2026.