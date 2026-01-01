Бразилия

Here we go від Фабріціо Романо.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, Неймар підписав новий контракт з Сантосом, який розрахований до грудня 2026 року. (Термін минулої угоди завершився 31 грудня 2025 року.)

Це рішення стало логічним завершенням драматичного сезону. Неймар продемонстрував неймовірну відданість клубу, який виховав його як футболіста. Попри серйозне пошкодження, нападник продовжував виходити на поле в критичних матчах кінцівки сезону.

Саме самовідданість Неймара та його лідерські якості стали ключовим фактором, який дозволив Сантосу зберегти прописку в елітному дивізіоні та уникнути історичного вильоту.

Футболіст неодноразово підкреслював, що його мета — підготуватися до чемпіонату світу 2026 року саме у рідних стінах, де він відчуває найбільшу підтримку.