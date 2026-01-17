Бразилия

23-річний захисник Ботафогу зволікає з рішенням, чим намагається скористатися італійський Торіно.

23-річний центральний захисник Ботафогу Давід Рікарду досі не ухвалив рішення щодо переходу до московського Динамо, попри те, що клуби вже досягли домовленості про трансфер.

Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра. За інформацією видання Globo, російський клуб готовий заплатити за бразильського футболіста 6,5 мільйона євро.

Втім, Рікарду не поспішає підписувати контракт, чим має намір скористатися Торіно. Італійський клуб готує нову пропозицію щодо переходу захисника та спробує перехопити гравця.

Наразі трансферна вартість Давіда Рікарду оцінюється у 7 мільйонів євро. До Ботафогу 23-річний центрбек приєднався у січні 2025 року за 1,74 млн євро.

У складі бразильського клубу Рікарду провів 29 матчів у всіх турнірах, відзначився одним голом та одним асистом, а також двічі отримував червоні картки.