Бразилия

Батько футболіста розповів, що численні ушкодження та психологічний тиск змусили зірку замислитися над відходом з футболу.

Батько Неймара розповів, що численні та "виснажливі" травми серйозно вплинули на психологічний стан зіркового футболіста й навіть змусили його замислитися над завершенням кар’єри. Про це він заявив, коментуючи складний період у виступах сина за Сантос.

Після важкого ушкодження зв’язок коліна Неймар був змушений розірвати контракт із саудівським Аль-Хілялем. Повернення до рідного Сантоса також не принесло швидкого полегшення — проблеми з фізичною формою тривали, а сам гравець переніс ще одну операцію на коліні.

За словами Неймара-старшого, 33-річний нападник неодноразово стикався з думками, чи варто й надалі піддавати своє тіло й психіку таким випробуванням. Попри біль, він виходив на поле, намагаючись допомогти Сантосу уникнути вильоту, і водночас тримався за мрію зіграти за збірну Бразилії на чемпіонаті світу 2026 року.

"Він надзвичайно конкурентоспроможний. Його неможливо стримувати на полі. Єдиний спосіб — просто не випускати його грати", — зізнався батько футболіста, наголосивши, що рішення про участь у матчах завжди давалося нелегко.

Особливо болісним став момент, коли інформація про чергову операцію з’явилася у пресі ще до розмови з самим гравцем:



"Це сильно б’є по ньому психологічно. Коли люди кажуть, що Неймар більше не гратиме, його розум просто руйнується", — додав він.

Неймар-старший також підтвердив, що син був близький до того, аби "повісити бутси на цвях", однак вирішальним аргументом стала підтримка родини та мрія про великий турнір зі збірною. Наразі для футболіста розроблено програму реабілітації, а всі розмови про остаточне завершення кар’єри відкладені.

Попри чутки про можливий переїзд до MLS і возз’єднання з Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом в Інтер Маямі, наразі повідомляється, що Неймар налаштований продовжити контракт із Сантосом ще щонайменше на один сезон і зосередитися на поверненні у форму напередодні ЧС-2026.