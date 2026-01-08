Бразилия

Європейська подорож добігає до завершення.

Бразильський опорний півзахисник Артур Мело мав фантастичні перспективи в момент свого переходу до каталонської Барселони з бразильського Греміу за 31 млн євро влітку 2018 року, але його європейська частина кар’єри так і не вийшла на світовий рівень.

Нині гравцю вже 29 років, і він знову виступає за рідний клуб, залишивши за плечима досвід у туринському Ювентусі, якому й досі належить його контракт, англійському Ліверпулі, Фіорентині та каталонській Жироні.

Угоду з Греміу розраховано до кінця поточного сезону, але бразильці готові забезпечити повноцінний перехід гравця вже цієї зими.

Залишилось лише владнати фінансове питання — зобов’язання викупу брати на себе одразу Греміу не став, тоді як Юве хоче отримати 10 млн євро за цей трансфер.

Контракт до 2029 року для гравця вже готовий.

За пів року в Бразилії Артур зіграв 13 матчів.