Бразилия

Відновлення зіркового нападника триває за планом, а його камбек має відбутися у правильний момент.

Президент Сантоса Марсело Тейшейра поділився обережним, але оптимістичним прогнозом щодо повернення на поле лідера команди Неймара.

За словами функціонера, 33-річний форвард, який 22 грудня переніс артроскопічну операцію на лівому коліні, поступово наближається до відновлення, однак у клубі не поспішають із його поверненням.

"Я не впевнений, чи зіграє він уже проти Сан-Паулу — точної дати немає. Я стежу за його роботою, і вона проходить добре. Конкретного терміну повернення немає, але я вірю, що це станеться незабаром. Процес відновлення плануємо активніше розпочати в лютому. Ми працюємо над тим, щоб повернути Неймара не якомога швидше, а в правильний момент, аби мати його в строю протягом усього сезону", — цитує Тейшейру Goal.

Повернення Неймара має ключове значення для Сантоса. На старті 2026 року команда провела чотири матчі без свого лідера, здобувши лише одну перемогу, та наразі займає 11-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Пауліста.

Наразі Неймар тренується за індивідуальною програмою на базі клубу. Раніше головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті також оцінював перспективи участі нападника в майбутньому чемпіонаті світу.