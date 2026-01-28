Бразилия

Вест Гем узгодив продаж свого зіркового півзахисника у Фламенго за солідну суму.

Півзахисник Лукас Пакета готується до зміни клубної прописки. Як повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, лондонський Вест Гем та Фламенго досягли повної згоди щодо переходу гравця.

У середу "молотобійці" офіційно прийняли пропозицію бразильського клубу у розмірі 42 мільйонів євро. Очікується, що вже за кілька днів 28-річний футболіст прибуде на батьківщину, щоб підписати п'ятирічний контракт.

За час виступів у складі Вест Гем Пакета встиг провести 139 офіційних поєдинків у всіх турнірах. У доробку бразильця 23 забиті м'ячі та 15 асистів. Зазначимо, що лондонці наразі перебувають у скрутному становищі, займаючи 18-ту сходинку в таблиці АПЛ.

