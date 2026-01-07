Бразилия

За місце на ЧС-2026 гравець боротиметься в складі рідного клубу.

Бразильський атакувальний півзахисник Неймар станом на початок 2026 року перебував у стані невизначеності щодо власного майбутнього, адже його контракт із Сантосом добіг до завершення, а до конкретних перемовин з іншими клубами справа так і не дійшла.

Усе це на тлі наближення виступів національної збірної Бразилії на чемпіонаті світу-2026, куди мріє потрапити 33-річний виконавець, а також операції на коліні, яку футболіст переніс зовсім нещодавно.

Зрештою, Сантос та Неймар таки погодили умови нового контракту, який триватиме до завершення календарного 2026 року, тож мундіаль гравець зустрічатиме саме в якості гравця "чорно-білих".

За минулий сезон бразильського футболу півзахисник відіграв 30 матчів, забив 11 голів та віддав чотири гольові передачі.