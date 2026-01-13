Бразилия

28-річний півзахисник підписав контракт до кінця 2027 року.

Бразильський клуб Атлетіку Мінейру офіційно оголосив про підписання півзахисника Майкона де Андраде, який належав донецькому Шахтарю.

28-річний футболіст уклав контракт до 31 грудня 2027 року. Раніше Атлетіку Мінейру вже повідомляв про досягнення домовленості щодо трансферу, а тепер угоду підтвердив і український клуб.

Майкон приєднався до Шахтаря влітку 2018 року та загалом провів за команду 98 матчів, забив 8 голів і віддав 9 результативних передач. Разом із Шахтарем хавбек двічі ставав чемпіоном України (2019, 2020), виграв Кубок України (2019) та Суперкубок України (2021).

Востаннє бразилець виходив на поле у складі Шахтаря 11 грудня 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Майкон протягом чотирьох років виступав на правах оренди за Корінтіанс.

У минулому сезоні півзахисник провів 43 матчі, відзначився трьома голами та однією результативною передачею. За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить 2 мільйони євро.