Бразилия

Бразильський клуб уклав угоду із 25-річним футболістом до кінця 2029 року.

Греміу оголосив про підписання контракту з 25-річним бразильським вінгером Тете, який раніше виступав за Панатінаїкос.

Новий договір розрахований до кінця 2029 року, повідомила пресслужба клубу, який нещодавно очолив колишній головний тренер Шахтаря Луїш Каштру.

У нинішньому сезоні Тете провів 27 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав сім гольових передач.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну гравець скористався правилом ФІФА і залишив Шахтар. У Європі він встиг пограти за Ліон, Лестер і Галатасарай.