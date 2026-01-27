Бразилия

Колишній півзахисник Динамо підписав угоду зі Спорт Ресіфі з Серії B.

Уругвайський півзахисник Карлос Де Пена продовжить кар’єру в Бразилії. Колишній футболіст київського Динамо став гравцем Спорт Ресіфі, який виступає у другому дивізіоні чемпіонату країни.

33-річний хавбек приєднався до бразильського клубу на правах вільного агента та підписав контракт, розрахований до кінця листопада 2026 року.

Seja bem-vindo, 𝐂𝐀𝐑𝐋𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐏𝐄𝐍𝐀! 🇺🇾🦁



O Sport Club do Recife oficializa a contratação do meio-campista uruguaio Carlos De Pena. Vamos juntos: https://t.co/Wju72nzqfc pic.twitter.com/SvrySnpB3e — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 26, 2026

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Де Пена підтримував форму в уругвайському Насьйоналі, однак повноцінну угоду з клубом так і не підписав. У квітні 2022 року він став гравцем Інтернасьйоналя, згодом виступав за Баїю, а у 2024 році захищав кольори Курітіби. Минулого сезону уругваєць провів 29 матчів, у яких відзначився одним голом та двома результативними передачами.

Спорт Ресіфі за підсумками минулого сезону посів останнє місце в Серії A та вилетів до Серії B.

Карлос Де Пена виступав за Динамо у 2019–2022 роках. За цей час він зіграв 102 матчі у всіх турнірах, забив 19 голів та віддав 19 результативних передач.