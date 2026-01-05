Бразилия

Форвард може стати акціонером клубу.

Бразильські ЗМІ повідомляють, що Атлетіку Мінейро зробив своєму легендарному форварду Халку пропозицію, від якої важко відмовитися. 39-річний нападник має можливість залишитися в клубі до завершення професійної кар’єри, а після прощання з футболом отримати частку акцій і стати одним із акціонерів клубу.

Попри інтерес з боку Флуміненсе, який паралельно веде переговори щодо Гільєрме Арани, Атлетіко вирішив піти ва-банк і запропонував Халку довгострокову та комплексну угоду, що включає не лише контракт на полі, а й офіційне визнання його статусу клубної легенди.

Керівництво клубу також планує зняти документальний фільм про кар’єру Халка, а біля стадіону з’явиться пам’ятник на його честь, щоб закарбувати його ім’я не лише в статистиці, а й у символах клубу.

За даними журналіста Гільєрме Фроссарда з Canal do Frossard, Халк був приємно вражений пропозицією, а остаточне рішення очікується не раніше вівторка. Поки що шанси на його відмову від переходу у Флуміненсе виглядають дуже низькими, незважаючи на наявний у контракті пункт про можливий відхід.