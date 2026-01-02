Бразилия

Бразильський захисник повернувся на батьківщину, підписавши довгостроковий контракт із "півнями".

Лівий захисник Ренан Лоді приєднався до бразильського клубу Атлетіку Мінейру. Про перехід офіційно повідомила пресслужба команди. Після успішного проходження медичного огляду гравець поставив підпис під угодою, розрахованою на п'ять років.

Лоді є вихованцем Атлетіку Паранаенсе, проте здобув популярність завдяки виступам у Європі. У його послужному списку значаться мадридське Атлетіко, англійський Ноттінгем Форест та французький Марсель. Останнім клубом 27-річного захисника був саудівський Аль-Хіляль, у складі якого він брав участь у Клубному чемпіонаті світу 2025 року.

Також Ренан Лоді має досвід виступів за національну збірну Бразилії. На його рахунку 19 матчів у футболці "селесао", зокрема участь у Кубку Америки 2021 року.