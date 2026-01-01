Бразилия

Бразильський клуб отримав заборону на реєстрацію нових гравців через невиплачені кошти Атланті Юнайтед.

ФІФА застосувала трансферний бан до бразильського Ботафогу через фінансові зобов’язання за перехід аргентинського півзахисника Тьяго Алмади з Атланти Юнайтед. Про це повідомляє агентство Reuters.

З 1 січня клубу заборонено реєструвати нових футболістів на термін до трьох трансферних вікон. Причиною стали прострочені виплати за трансфер Алмади, сума яких становить 22,5 мільйона доларів. Саме погашення цього боргу є єдиною умовою для дострокового зняття санкцій.

Фінансовий спір між сторонами тривав майже рік. У лютому ФІФА зобов’язала Ботафогу виплатити 21 мільйон доларів основного боргу та ще 1,5 мільйона у вигляді штрафних відсотків. Бразильський клуб оскаржив це рішення у Спортивному арбітражному суді, однак у грудні CAS підтвердив правомірність вимог Атланти.

Крім того, за інформацією джерел, Ботафогу може бути винен ще близько 9 мільйонів доларів у вигляді бонусів і відсотків від подальшого трансферу Алмади до мадридського Атлетіко.

У минулому сезоні бразильський клуб фінішував шостим у Серії А, відставши від чемпіона Фламенгу на 16 очок.