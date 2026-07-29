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Організація планує скликати екстрену зустріч європейських асоціацій та заявляє, що футбол не продається.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) готується до рішучих дій проти нових комерційних ініціатив ФІФА. За інформацією джерел ESPN, цього тижня УЄФА планує провести екстрену віртуальну зустріч за участю всіх 55 асоціацій-членів, щоб обговорити спільну протидію та навіть можливий бойкот майбутніх Чемпіонатів світу.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно ініціював створення нової організації — FIFA Forward Enterprise (FFE). Її мета — взяти під контроль комерційні операції та організацію ключових заходів, включаючи чоловічі та жіночі чемпіонати світу.

Відомо, що ФІФА вже співпрацює з фінансовим гігантом JP Morgan. Серед потенційних інвесторів також фігурує компанія Thrive Eternal, заснована Джошуа Кушнером (чий брат є зятем президента США Дональда Трампа).

Початкова оцінка акцій FFE становить $20 мільярдів. Пізніше цього року ФІФА планує залучити до $4,2 мільярда від продажу міноритарних часток зовнішнім інвесторам. Щоб заручитися підтримкою, ФІФА обіцяє суттєво збільшити виплати країнам-членам за програмою розвитку. Замість поточних $8 млн у циклі 2027-2030 років федерації можуть отримати по $20 млн, з подальшим зростанням цієї суми до $24 млн.

Інфантіно називає цей крок демократизацією футболу у всьому світі, наголошуючи, що ФІФА все одно збереже виключний контроль над управлінням, змаганнями та спортивними рішеннями. УЄФА миттєво і жорстко відреагувала на ці плани, заявивши, що такий крок перетинає межі дозволеного для футбольних керівних інституцій.

"Душа та управління футболом – це не активи для торгівлі, особливо за відсутності прозорості щодо того, хто отримує фінансову вигоду. Ніхто з нас не є власником футболу. ФІФА не має права його продавати", — йдеться в офіційній заяві організації.

Головним важелем впливу Європи залишається загроза повноцінного бойкоту чемпіонату світу. Подібна тактика вже спрацювала у 2021 році, коли жорстка позиція УЄФА змусила ФІФА відмовитися від суперечливої ідеї проводити мундіалі кожні два роки.

Ініціатива Інфантіно також викликала політичний резонанс. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем став першим світовим лідером, який публічно засудив пропозицію, написавши в мережі X: Футбол не належить інвесторам".

Експерти вказують і на глибоке занепокоєння УЄФА політичним підтекстом — зокрема, посиленням особистих зв'язків між Інфантіно та Дональдом Трампом після нещодавнього Чемпіонату світу.