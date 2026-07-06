Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Зірковий вінгер збірної Бразилії забив на четвертому різному мундіалі та увійшов до елітного списку.

Нападник збірної Бразилії Неймар вписав своє ім'я в історію чемпіонатів світу, відзначившись у матчі 1/8 фіналу ЧС-2026 проти Норвегії.

34-річний футболіст реалізував пенальті наприкінці зустрічі, хоча його команда поступилася з рахунком 1:2.

Завдяки цьому голу Неймар став лише другим бразильським футболістом після Пеле, якому вдалося забивати на чотирьох різних чемпіонатах світу.

Форвард відзначався на мундіалях 2014, 2018, 2022 та 2026 років. Легендарний Пеле встановив це досягнення ще раніше, забиваючи на світових першостях 1958, 1962, 1966 та 1970 років.