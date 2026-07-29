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Президент ФІФА намагається залучити приватних інвесторів до мундіалів, обіцяючи щедрі виплати.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно опинився в центрі масштабного скандалу після того, як розіслав усім 211 національним футбольним асоціаціям пропозицію продати частину акцій головних турнірів, зокрема Чемпіонату світу. В обмін на підтримку цієї суперечливої ініціативи кожна країна-член може отримати загалом $40 мільйонів.

ФІФА планує створити спеціальну комерційну дочірню компанію — Fifa Forward Enterprise — для управління основними турнірами. Частку в ній (міноритарний пакет акцій) зможуть придбати приватні інвестори. Очікується, що цей крок може залучити до організації близько $10 мільярдів.

Асоціації мають надати свою згоду до 19 вересня. У разі позитивної відповіді до встановленого терміну, перші $20 мільйонів будуть доступні негайно вже з 1 січня 2027 року.

У своєму листі Інфантіно назвав це можливістю, що змінює правила гри, проте його методи викликали шок. За інсайдерською інформацією, про цей план не знали навіть деякі з восьми віце-президентів самої ФІФА.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що МОК відмовився розслідувати зв'язки Інфантіно та Трампа: скандал навколо Балогуна залишається безкарним.