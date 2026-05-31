Австрійський фахівець повертається до Франкфурта після роботи в Монако та підписує довгострокову угоду..
Аді Гюттер, getty images
31 травня 2026, 12:11
Франкфуртський Айнтрахт домовився про призначення Аді Гюттера на посаду головного тренера команди. Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, сторони вже досягли повної згоди щодо співпраці.
56-річний австрійський спеціаліст замінить на чолі команди Альберта Рієру. Контракт із Гюттером буде розрахований до літа 2029 року, а офіційне оформлення угоди очікується 31 травня.
У керівництві німецького клубу високо оцінюють професійні якості тренера та його багаторічний досвід роботи на найвищому рівні. В Айнтрахті розраховують, що Гюттер допоможе повернути команді стабільність після непростого сезону.
Останнім місцем роботи австрійця був Монако, який він очолював у період з 2023 по 2025 рік. Раніше Гюттер уже працював в Айнтрахті та залишив помітний слід в історії клубу.
Нагадаємо, за підсумками сезону 2025/26 франкфуртська команда фінішувала на восьмій позиції в турнірній таблиці Бундесліги.