Копа Америка

Несмотря на повреждение капитан сборной Аргентины провел на поле все 90 минут.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони на послематчевой пресс-конференции заявил, что капитан и нападающий его национальной команды Лионель Месси принимал участие в финальном матче Копа Америки против Бразилии (1:0) с повреждением.

"У Лионеля была проблема с задней поверхностью бедра, но несмотря на это он играл и это многое говорит о том, какой он игрок.

Работать с Месси — это нечто уникальное. Если бы люди знали его так, как мы, то они любили бы его еще сильнее", — приводит слова Скалони Ole.

Ранее сообщалось, что Месси впервые в своей карьере смог завоевать трофей с национальной командой. Он дебютировал в составе сборной Аргентины в 2005 году.

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