Копа Америка

Аргентинский специалист поделился мыслями о важности победы в Кубке Америки для капитана своей команды.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о первом трофеем Лионеля Месси со своей национальной командой.

"Речь о лучшем игроке всех времен. Трофей с Аргентиной – уникальное ощущение для него, спортсмены понимают, что это значит.

Мы с ним близки, как и со многими игроками сборной. Мы пожали руки, обнялись. Я всегда буду благодарен ему. Мы получили награду за упорный труд.

У Месси было много разочарований, но он не рубил с плеча и добился своего", – сказал наставник "альбиселесты".

Ранее сам Лионель Месси прокомментировал победу над Бразилией (1:0) в финале Кубка Америки.