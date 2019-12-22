Англия

Стали известны стартовые составы команд на центральный матч 18 тура АПЛ между Тоттенхэмом и Челси.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард решил сыграть в три центральных защитника в матче против Тоттенхэма, принеся в жертву основного опорного полузащитника Жоржиньо, который остался на скамейке запасных.

Тоттенхэм: Гассанига — Орье, Санчес, Альдервейрельд, Вертонген — Дайер, Сиссоко — Моура, Алли, Сон Хын Мин — Кейн

Запасные: Ворм, Роуз, Фойт, Уинкс, Ло Чельсо, Эриксен, Ндомбеле

Челси: Аррисабалага — Зума, Рюдигер, Томори — Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Алонсо — Виллиан, Маунт — Абрахам

Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Джеймс, Пулишич, Жоржиньо, Хадсон-Одои, Батшуайи

Матч Тоттенхэм — Челси начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.