Англія

Вашингтон готовий залишити Челсі

Бразильський форвард прагне отримувати більше ігрової практики та розглядає варіанти продовження кар’єри.

Вашингтон, gettyimages

Дейвід Вашингтон відкритий до відходу з Челсі вже цього літа. Про це повідомляє Trivela.



За інформацією джерела, 21-річний бразильський нападник хоче регулярно виходити на поле, тому готовий розглянути як оренду, так і повноцінний трансфер до іншого клубу.



Водночас керівництво Челсі віддає перевагу остаточному продажу футболіста, однак наразі більшість клубів, які цікавляться нападником, готові запропонувати лише оренду. В минулому сезоні гравець провів 9 поєдинків за молодіжну команду в усіх турнірах, не відзначившись гольовими діями.