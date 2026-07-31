Англія

Нападник Брюгге зацікавив одразу два гранди АПЛ, тоді як Рома вже зробила офіційну пропозицію.

Манчестер Юнайтед та Челсі проявляють інтерес до нападника Брюгге Ніколо Трезольді. Про це повідомляє HLN.



За інформацією джерела, інтерес з боку двох англійських грандів змушує 21-річного форварда серйозно замислитися над своїм майбутнім у бельгійському клубі.



Повідомляється, що Рома вже зробила офіційну пропозицію у розмірі 35 мільйонів євро за нападника, однак боротьба за його підпис лише набирає обертів.

Останній сезон на клубному рівні для 21-річного виконавця виявився надзвичайно продуктивним із 58 матчами, 23 голами та дев’ятьма асистами. До цього була інформація, що лондонський Арсенал близький до підписання молодого нападника.