Нападник Брюгге зацікавив одразу два гранди АПЛ, тоді як Рома вже зробила офіційну пропозицію.
Ніколо Трезольді,gettyimages
31 липня 2026, 23:20
Манчестер Юнайтед та Челсі проявляють інтерес до нападника Брюгге Ніколо Трезольді. Про це повідомляє HLN.
За інформацією джерела, інтерес з боку двох англійських грандів змушує 21-річного форварда серйозно замислитися над своїм майбутнім у бельгійському клубі.
Повідомляється, що Рома вже зробила офіційну пропозицію у розмірі 35 мільйонів євро за нападника, однак боротьба за його підпис лише набирає обертів.
Останній сезон на клубному рівні для 21-річного виконавця виявився надзвичайно продуктивним із 58 матчами, 23 голами та дев’ятьма асистами. До цього була інформація, що лондонський Арсенал близький до підписання молодого нападника.