Манчестер Юнайтед та Челсі проявляють інтерес до нападника Брюгге Ніколо Трезольді. Про це повідомляє HLN.

За інформацією джерела, інтерес з боку двох англійських грандів змушує 21-річного форварда серйозно замислитися над своїм майбутнім у бельгійському клубі.

Повідомляється, що Рома вже зробила офіційну пропозицію у розмірі 35 мільйонів євро за нападника, однак боротьба за його підпис лише набирає обертів. 

Останній сезон на клубному рівні для 21-річного виконавця виявився надзвичайно продуктивним із 58 матчами, 23 голами та дев’ятьма асистами. До цього була інформація, що лондонський Арсенал близький до підписання молодого нападника. 