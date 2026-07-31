Італія

Італійський клуб хоче орендувати захисника Шеффілд Юнайтед із зобов’язанням викупу.

Сассуоло зробив офіційну пропозицію Шеффілд Юнайтед щодо трансферу Фемі Серікі. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.



За інформацією джерела, італійський клуб запропонував 1 мільйон євро за оренду 24-річного правого захисника. Угода також передбачає обов’язковий викуп футболіста за 5 мільйонів євро. Повідомляється, що Серікі входить до числа головних трансферних цілей Сассуоло для посилення правого флангу оборони.



Наразі клуби продовжують переговори, а остаточне рішення щодо майбутнього англійського захисника очікується найближчим часом. В минулому сезоні футболіст зіграв 39 поєдинків, забив 1 гол та віддав 6 результативних передач.

До цього була інформація,що Сассуоло офіційно оголосив про призначення Альберто Аквілані новим головним тренером команди.