Італійський клуб хоче орендувати захисника Шеффілд Юнайтед із зобов’язанням викупу.
Серікі, gettyimages
31 липня 2026, 22:20
Сассуоло зробив офіційну пропозицію Шеффілд Юнайтед щодо трансферу Фемі Серікі. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, італійський клуб запропонував 1 мільйон євро за оренду 24-річного правого захисника. Угода також передбачає обов’язковий викуп футболіста за 5 мільйонів євро. Повідомляється, що Серікі входить до числа головних трансферних цілей Сассуоло для посилення правого флангу оборони.
Наразі клуби продовжують переговори, а остаточне рішення щодо майбутнього англійського захисника очікується найближчим часом. В минулому сезоні футболіст зіграв 39 поєдинків, забив 1 гол та віддав 6 результативних передач.
До цього була інформація,що Сассуоло офіційно оголосив про призначення Альберто Аквілані новим головним тренером команди.