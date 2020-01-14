Англия

Миланцы не хотят платить за датчанина.

Как сообщает The Independent, Тоттенхэму удастся удержать полузащитника Кристиана Эриксена до летнего трансферного окна.

По данным источника, датчанин близок к тому, чтобы заключить полноценное четырехлетнее соглашение с Интером, но "шпоры" отпустят игрока в январе лишь за 25 миллионов евро.

Отмечается, что "нерадзурри" не готовы платить лондонцам, а намерены подождать до лета, пока Эриксен присоединиться на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что нападающий Наполи Фернандо Льоренте вновь может вернуться в ряды Тоттенхэма, который он покинул после прошлого сезона.