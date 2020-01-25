Англия

Завершился матч 1/16 Кубка Англии между Саутгемптон и Тоттенхэмом.

Саутгемптон на своем поле принимал Тоттенхэм в 1/16 Кубка Англии.

Подопечные Жозе Моуриньо не сумели одолеть "святых" и, таким образом, "шпор" ожидает вторая подряд переигровка в национальном кубке.

Напомним, что в 1/32 турнира Тоттенхэм лишь со второй попытки обыграл Мидлсбро.

Саутемптон – Тоттенхэм 1:1

Голы: Буфаль, 87 – Сон Хын Мин, 58

Саутгемптон: Ганн – Дансо (Буфаль, 71), Стивенс, Беднарек, Бертран – Армстронг (Дженепо, 43), Уорд-Прауз, Хейбьерг, Редмонд – Обафеми (Адамс, 74), Ингз

Тоттенхэм: Льорис – Орье, Альдервейрельд, Санчес, Танганга – Фернандеш (Ламела, 56), Уинкс – Ло Чельсо, Алли (Дайер, 88), Сон Хын Мин – Лукас Моура

Предупреждения: Бертран, Беднарек — …

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