Англия

"Чайки" хотят подписать Адриана Грбича.

Нападающий Клермона Адриан Грбич попал в сферу интересов Брайтона, информирует Sky Sports.

Английский клуб намерен укрепить атакующую линию в летнее межсезонье и попытаются подписать австрийского форварда. В приобретении 23-летнего игрока также заинтересованы шотландские Селтик и Рейнджерс.

Действующий контракт Грбича с Клермоном рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне нападающий провел 26 поединков во французской Лиге 2, забив 17 голов и совершив 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что защитник Брайтона Бен Уайт попал в сферу интересов Ман Сити.

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