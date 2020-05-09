"Чайки" хотят подписать Адриана Грбича.
Адриан Грбич, Clermont Foot
09 мая 2020, 09:31
Нападающий Клермона Адриан Грбич попал в сферу интересов Брайтона, информирует Sky Sports.
Английский клуб намерен укрепить атакующую линию в летнее межсезонье и попытаются подписать австрийского форварда. В приобретении 23-летнего игрока также заинтересованы шотландские Селтик и Рейнджерс.
Действующий контракт Грбича с Клермоном рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне нападающий провел 26 поединков во французской Лиге 2, забив 17 голов и совершив 4 ассиста.
Ранее сообщалось, что защитник Брайтона Бен Уайт попал в сферу интересов Ман Сити.
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