Англия

Испанец прокомментировал успех команды после длительного перерыва.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился своим мнением о победе над Арсеналом (3:0) в матче 28-го тура АПЛ.

"В начале матча мы действовали с большой энергией. Все хотели получить мяч, было неспокойно. У нас были шансы. Нам было важно забить до перерыва.

Я очень доволен выступлением команды. Команда находится в хорошей форме, и это нам поможет в следующих играх.

Мы уже готовимся к следующему матчу. У нас есть игроки, которые могут сыграть по 50-60 минут, что хорошо. Надеюсь, следующий матч мы проведем хорошо", – приводит слова Гвардиолы BBC.

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