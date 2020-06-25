Англия

"Красные" уже в четверг могут оформить чемпионский титул.

В матче 31-го тура АПЛ Ливерпуль одержал разгромную победу над Кристал Пэлас со счетом 4:0 и сделал еще один шаг на пути к долгожданному чемпионскому титулу.

Команда Юргена Клоппа может гарантировать первое место по итогам сезона уже в четверг, если Манчестер Сити потеряет очки во встрече с Челси.

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На данный момент Ливерпуль лидирует в турнирной таблице с 86 очками и опережает Сити на 23 пункта. Если "горожанам" не удастся обыграть лондонский клуб, то они смогут набрать не более 85 очков по итогам сезона.

Матч Челси – Манчестер Сити состоится в Лондоне в 25 июня и начнется в 22:15 по киевскому времени.