Англия

Английские клубы согласовали сроки летнего трансферного окна.

Летнее трансферное окно откроется в Англии 27 июля и закроется в понедельник, 5 октября, в 23:00 по местному времени, сообщает Sky Sports.

Клубы АПЛ и Английской футбольной лиги провели встречу, на которой согласовали сроки предстоящего трансферного окна. Даты открытия и закрытия теперь должна утвердить ФИФА.

Стоит отметить, что окно для внутренних трансферов будет продлено до 16 октября. В этот период клубы из АПЛ не смогут совершать трансферы между собой, но все еще смогут подписывать игроков из низших дивизионов.

Ранее о закрытии трансферного окна 5 октября подтвердили большинство европейских лиг.