"Горожане" будут играть выездные матчи в белом комплекте экипировки.
Форма Ман Сити. Фото ФК Манчестер Сити
29 июля 2021, 11:46
Манчестер Сити показал выездной комплект формы на сезон 2021/22.
Выездная экипировка, в которой "горожане" будут выступать в следующем сезоне, выполнена в белом цвете.
Примечательно, что клубная эмблема и все спонсоры, что нанесены на футболку, имеют переливающейся цвет.
Техническим спонсором "горожан", как и ранее, будет немецкая фирма Puma.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити представил новую домашнюю форму на сезон-2021/22, которая выполнена в традиционных цветах.