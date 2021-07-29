Манчестер Сити показал выездной комплект формы на сезон 2021/22.

Выездная экипировка, в которой "горожане" будут выступать в следующем сезоне, выполнена в белом цвете.

Примечательно, что клубная эмблема и все спонсоры, что нанесены на футболку, имеют переливающейся цвет.

Техническим спонсором "горожан", как и ранее, будет немецкая фирма Puma.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити представил новую домашнюю форму на сезон-2021/22, которая выполнена в традиционных цветах.