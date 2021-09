Фанаты Манчестер Юнайтед выбрали лучшего игрока клуба по итогам августа.

Как сообщает пресс-служба "красных дьяволов", лучшим футболистом прошедшего месяца был признан английский полузащитник Мэйсон Гринвуд.

Your August Player of the Month is: @MasonGreenwood! 👏#MUFC pic.twitter.com/ojxdFavQx2