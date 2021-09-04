Англия

Футболист получил признание фанатов.

Фанаты Манчестер Юнайтед выбрали лучшего игрока клуба по итогам августа.

Как сообщает пресс-служба "красных дьяволов", лучшим футболистом прошедшего месяца был признан английский полузащитник Мэйсон Гринвуд.

Футболист отыграл за МЮ три матча в августе, отметившись тремя голами. Гринвуд забил в ворота Лидса (5:1), Саутгемптона (1:1) и Вулверхэмптона (1:0).

Стоит отметить, что "красные дьяволы" идут на 3 месте АПЛ, набрав 7 очков после трех сыгранных матчей.