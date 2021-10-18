Англия

Руководство команд недовольно деятельностью Хоффмана.

Клубы Английской Премьер-Лиги недовольны работой Гари Хоффмана и требуют немедленной отставки функционера.

Хоффман вступил на должность председателя АПЛ весной 2020 года, однако за это время доверие к нему существенно подорвано, в частности клубы недовольны тем, что АПЛ санкционировала покупку Ньюкасла Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

В итоге, по данным источника более половины клубов "элитного" дивизиона Англии намерены добиться отставки Хоффмана, так как подозревают его в сговоре с новыми владельцами Ньюкасла.

Ранее, владелец Лидса публично выразил беспокойство относительно соблюдения финансового фэйр-плей новыми боссами "сорок",