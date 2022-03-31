Клуби Прем'єр-ліги домовилися щодо збільшення кількості замін за матч.
Деклан Райс та Девід Моєс, Getty Images
31 марта 2022, 17:20
Англійська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила про нововведення у турнірі, які вступлять в силу з наступного сезону.
Так, клуби АПЛ погодилися змінити правила щодо запасних гравців.
Починаючи з сезону-2022/23 командам буде дозволено використовувати п'ять замін, які потрібно зробити тричі під час матчу, з додатковою можливістю у перерві.
Щодо списку заявлених запасних гравців на поєдинок, то їх кількість відтепер не повинна перевищувати дев'ять осіб на одну команду.