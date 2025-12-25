Іспанія

Каталонський клуб планує підтримати захисника, незважаючи на серйозну травму, із можливим зниженням зарплати.

Президент Барселони Жоан Лапорта оцінює можливість продовження контракту із захисником Андреасом Крістенсеном ще на один сезон, повідомляє Esport3.

Рішення має на меті підтримати футболіста, який отримав серйозну травму під час тренування.

За даними джерела, у разі пролонгації контракту зарплата 29-річного захисника буде переглянута у бік зниження.

21 грудня клуб оголосив, що Крістенсен зазнав часткового розриву передньої хрестоподібної зв’язки лівого коліна під час невдалого руху на тренуванні 20 грудня.

Діючий контракт данця з «Барселоною» розрахований до літа наступного року, і тепер клуб розглядає можливість продовження угоди з урахуванням стану здоров’я гравця.