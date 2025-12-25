Іспанія

Каталонці можуть придбати африканського бомбардира.

Каталонська Барселона уважно стежить за розвитком нападника Леванте Карлом Етта Ейонгом. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, «синьо-гранатові» розглядають 22-річного камерунця, як потенційну заміну Роберту Левандовські. Зазначається, що на форварда також претендують неназвані клуби англійської Премʼєр-ліги.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 мільйонів євро.

Цього сезону Карл Етта Ейонг відіграв за Леванте 16 матчів, забив шість голів та віддав три результативні передачі.