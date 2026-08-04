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Новий головний тренер Джованні Саварезе заявляє, що майбутнє 38-річного іспанця є ключовим питанням міжсезоння, проте клуб не тиснутиме на зіркового гравця.

Новий головний тренер австралійського клубу Мельбурн Вікторі Джованні Саварезе розповів про ситуацію з Хуаном Матою щодо продовження його виступів на AAMI Park. Наставник вважає збереження 38-річного півзахисника найважливішим завданням команди в це міжсезоння, але наголошує, що рішення залишається виключно за іспанською суперзіркою.

Переїхавши до Мельбурна після невдалого року у складі Вестерн Сідней Вондерерс, Мата став справжнім відкриттям А-Ліги в сезоні 2025/26. Він провів блискучу кампанію, здобувши медаль Джонні Воррена як найкращий гравець чемпіонату. І

спанець записав на свій рахунок 5 голів та 13 результативних передач, нерідко самотужки вирішуючи долю поєдинків. Оскільки його однорічний контракт добіг кінця, майбутнє гравця опинилося під питанням.

Під час промови на церемонії нагородження за підсумками сезону Мата заявив, що планує присвятити час родині, перш ніж ухвалити остаточне рішення про продовження кар'єри. Керівництво Вікторі неодноразово наголошувало, що надасть легенді необхідний простір.

Джованні Саварезе, який замінив Артура Дайлза на посаді тренера, підтвердив цю позицію під час свого першого спілкування з пресою:

"Я мав з ним розмови. Звичайно, клуб хоче його повернення. Це бажання не лише керівництва, а й моє, і всього тренерського штабу. Він — взірець у всьому, не лише як гравець, а й як людина. Ми хочемо переконатися, що це рішення приймає саме він. Ми даємо йому час, бо він на це заслуговує. Я продовжуватиму спілкуватися з ним і сподіваюся, що все буде добре", — заявив керманич.

Ситуація значно відрізняється від минулорічної. Тоді Мата приєднався до команди лише в середині вересня і мусив терміново летіти на збір. У червні цього року іспанець став міноритарним власником Вікторі, тож додаткової акліматизації йому не знадобиться. Оскільки новий сезон стартує 18 жовтня, часу на роздуми цілком достатньо.

Саварезе впевнений, що з огляду на повагу до клубу Мата не триматиме команду в невизначеності занадто довго. Проте тренерський штаб спільно з директором з футболу Джоном Дідулікою вже обговорює можливі альтернативи на випадок відходу зірки:

"Якщо станеться так, що він не повернеться, ми шукатимемо гравця на цю позицію, який дасть нам багато якості. Знайти когось із таким досвідом дуже важко, але поступово нам потрібно починати розглядати варіанти", — зазначив фахівець.

Поки головна інтрига зберігається, Мельбурн Вікторі активно працює на трансферному ринку. У міжсезоння клуб підписав нападника Гаррі Сойєра та іноземних захисників Філіппа Зірея і Тома Лок'єра. Крім того, були подовжені контракти з гравцями основи Чарльзом Ндукою та Франко Ліно.

Хоча повернення Мати стало б ідеальним завершенням комплектації складу, Саварезе задоволений наявним підбором виконавців:

"Найголовніше, що я відчуваю — у нас сильна команда і хороший колектив. Ми залишаємо питання Мати найважливішим, але реальність така, що зараз я повністю задоволений тією групою гравців, яка є в моєму розпорядженні для боротьби в новому сезоні", — резюмував тренер.