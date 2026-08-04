Англія

Хорватський півзахисник Манчестер Сіті спростовував інформацію про повернення до Серії А та готується взяти на себе лідерство в центрі команди Марески через травму Родрі та масштабну перебудову.

Півзахисник Манчестер Сіті Матео Ковачич розвіяв сумніви щодо свого майбутнього на стадіоні Етіхад. Незважаючи на активні повідомлення про інтерес з боку італійських команд — Ювентуса та його колишнього клубу Інтера — хорват наполягає, що керівництво клубу на нього розраховує. 32-річний гравець увійшов у свій останній рік контракту із Сіті, і йому ще не запропонували нову угоду.

Минулий сезон видався для Ковачича непростим: він з'являвся на полі лише дев'ять разів, пропустивши значну частину кампанії через травми ахілла та гомілковостопного суглоба. Ситуацію підігріли й обережні коментарі нового головного тренера команди Енцо Марески.

Після суботнього товариського матчу проти Інтера наставник відповів на запитання про майбутнє гравця доволі стримано:

"Матео — наш гравець, і до того дня, поки він тут, я буду робити все можливе. Мій обов'язок — намагатися допомогти гравцям викластися на повну. Якщо він тут, я радий, і ми продовжимо з ним працювати", — заявив тренер.

Однак сам Ковачич випромінює впевненість. За його словами, розмова з клубом розставила всі крапки над і:

"Я не відчував жодних сумнівів з їхнього боку. Я розмовляв з ними, вони розраховували на мене, і для мене було важливо почути це від них. А тепер, як я вже казав, гравці завжди повинні показувати свою найкращу версію, бо якщо ти добре граєш, менеджер поставить тебе на перше місце", — наголосив Матео.

Шанс проявити себе у хорвата з'явиться вже найближчим часом. Ключовий півзахисник збірної Іспанії та чемпіон світу Родрі навряд чи зможе зіграти у першій частині сезону після операції на спині. Ковачич відіграв 45 хвилин у суботньому спарингу і тепер має чудову нагоду закріпитися в основі.

Проте конкуренція в центрі поля буде серйозною: за місце в старті також змагаються Тіджані Рейндерс, Ніко Гонсалес та новий рекордсмен клубу Елліот Андерсон.

"Я грав разом з Родрі і без нього. Тож, оскільки його зараз немає, я, звичайно, можу заповнити це місце, але подивимося, коли він повернеться", — зазначив Ковачич.

Особлива увага зараз прикута до 23-річного Елліота Андерсона, який перейшов до Сіті з Ноттінгем Форест за 116 мільйонів фунтів стерлінгів. Минулого сезону він відіграв усі 38 матчів Прем'єр-ліги та став однією із зірок команди. Наразі півзахисник ще не приєднався до нових партнерів, оскільки отримав додаткову відпустку після успішного виступу за збірну Англії, яка дійшла до півфіналу чемпіонату світу.

Відповідаючи на запитання про те, що саме Андерсон принесе команді, Ковачич не приховував оптимізму:

"Я думаю, що це багато якості та фізичної сили, тому що він показав, що здатний багато бігати і добре працювати з м'ячем і без нього. Він молодий, тому може значно покращитися в Сіті, і я думаю, що це чудове придбання для нас", — зізнався півзахисник.

Трансфер Андерсона продовжує тенденцію величезних витрат англійських клубів на центральних півзахисників — слідом за переходами Мойсеса Кайседо за 115 млн фунтів та Енцо Фернандеса за 106 млн фунтів до Челсі, а також Деклана Райса до Арсеналу за 100 млн фунтів. Ковачич вважає таку конкуренцію закономірною:

Я думаю, що це найкраща ліга, і тут зібрані найкращі гравці. Тут є кілька дивовижних півзахисників. Бруно Гімараеш з Ньюкасла, у Астон Вілли багато хороших виконавців. Манчестер Юнайтед зараз підписує півзахисників. Тож я думаю, що в кожному клубі є чудові гравці центру поля", — резюмував чемпіон Англіїї.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Гвардіол продовжив контракт із Манчестер Сіті до 2031 року.