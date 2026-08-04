Англія

Лондонський клуб запросив інформацію щодо нападника Барселони, але на іспанця також претендує ПСЖ.

Тоттенхем включив нападника Барселони Феррана Торреса до списку головних трансферних цілей на літнє міжсезоння. За інформацією Sport.es, лондонський клуб уже звернувся до каталонців, щоб дізнатися умови можливого переходу футболіста.

Пошук нового форварда став одним із пріоритетів для «шпор» після того, як їм не вдалося домовитися про трансфери Елі Крупі з Борнмута та Віктора Осімхена. Саме тому кандидатура 26-річного іспанця наразі розглядається як одна з найбільш реалістичних.

Втім, конкуренцію англійському клубу може скласти ПСЖ. Французький гранд також стежить за ситуацією навколо Торреса, а головний тренер команди Луїс Енріке зацікавлений у запрошенні свого співвітчизника.

Барселона не планує відпускати нападника за заниженою ціною та розраховує отримати за його трансфер понад 50 мільйонів євро.