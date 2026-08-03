Англійський клуб хоче підписати молодого півзахисника Барселони, однак каталонці не планують його продавати.
Берналь, gettyimages
03 серпня 2026, 20:45
Астон Вілла
готує пропозицію в розмірі 30 мільйонів фунтів
за Марка Берналя
. Про це повідомляє The Sun Football
.
За інформацією джерела, головний тренер бірмінгемців Унаї Емері
зробив 19-річного іспанського півзахисника
одним із головних трансферних пріоритетів цього літа. Втім, Барселона
не має наміру розлучатися зі своїм вихованцем. Повідомляється, що каталонський клуб уже відхилив пропозиції в районі 25 мільйонів фунтів
і продовжує вважати
Берналя недоторканним
гравцем.
Марк Берналь є вихованцем Ла Масії
та вважається одним із найталановитіших молодих футболістів академії Барселони. Попри юний вік, він уже дебютував за першу команду та входить до довгострокових планів каталонського клубу. У минулому сезоні Марк провів 33 матчі, забив п’ять голів та віддав один асист.