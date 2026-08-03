Астон Вілла готує пропозицію в розмірі 30 мільйонів фунтів за Марка Берналя. Про це повідомляє The Sun Football.

За інформацією джерела, головний тренер бірмінгемців Унаї Емері зробив 19-річного іспанського півзахисника одним із головних трансферних пріоритетів цього літа. Втім, Барселона не має наміру розлучатися зі своїм вихованцем. Повідомляється, що каталонський клуб уже відхилив пропозиції в районі 25 мільйонів фунтів і продовжує вважати Берналя недоторканним гравцем.

Марк Берналь є вихованцем Ла Масії та вважається одним із найталановитіших молодих футболістів академії Барселони. Попри юний вік, він уже дебютував за першу команду та входить до довгострокових планів каталонського клубу. У минулому сезоні Марк провів 33 матчі, забив п’ять голів та віддав один асист.