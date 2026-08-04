Англія

Півзахисник святих запевнив, що скандал та зняття очок лише згуртували команду, а сам він перебуває у найкращій формі у своїй кар'єрі напередодні старту сезону.

Півзахисник Саутгемптона Флінн Даунс заявив, що він та його товариші по команді максимально налаштовані виграти Чемпіоншип у цьому сезоні. Команда прагне довести свою силу на полі після того, як минулого сезону їх виключили з плейоф через гучний скандал зі шпигунством.

Процес розгляду справи все ще триває за кілька тижнів до початку нової кампанії. Минулого тижня Футбольна асоціація висунула звинувачення головному тренеру Тонді Екерту, і клуб досі очікує остаточного вердикту щодо покарання за дискредитацію гри через стеження за суперниками.

Проте 27-річний Даунс — один із ключових гравців Святих з моменту свого переходу (спочатку в оренду з Вест Гема у 2023 році, а згодом на повноцінній основі) — підкреслює, що менталітет колективу сфокусований виключно на перемозі. І це незважаючи на те, що сезон вони розпочнуть із мінусом у чотири очки.

"Клуб, гравці та персонал справді згуртувалися. Це ніби у нас з'явився додатковий стимул, ми хочемо виправити ці помилки і йдемо в сезон, щоб виграти лігу цього року. Я знаю, що ми починаємо з мінус чотирьох очок, але наш настрій такий: ми виграємо цю лігу, і крапка. Минулого року у нас був шанс, але з якоїсь причини нам не вдалося його реалізувати. Проте зараз ми виглядаємо сильними", — розповів Даунс в інтерв'ю BBC Radio Solent.

Святі успішно провели передсезонні тренувальні збори в Німеччині, де здобули перемоги над Айнтрахтом (Брауншвейг) та Пройссеном (Мюнстер). Вже цієї суботи команда стартує в Кубку Карабао матчем проти представника Другої ліги Колчестер Юнайтед, а наступних вихідних вирушить у гості до Вотфорда на першу гру в рамках чемпіонату.

За три сезони на Сент-Меріс Флінн Даунс зіграв понад 100 матчів, у яких відзначився шістьма голами та чотирма результативними передачами. Напередодні свого четвертого сезону в клубі півзахисник зізнається, що відчуває неймовірний прогрес:

"Усі готові вирушати в бій. Особисто я почуваюся дуже добре, і, чесно кажучи, це, мабуть, найкраща форма за весь час, бо тренер виконав зі мною неймовірну роботу. Я відчуваю, що моя гра розвивається, мій футбольний IQ покращується, і фізично я також стаю кращим. Подивимося, що принесе цей сезон", — резюмував Флінн.