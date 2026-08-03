Англія

Мерсисайдці готують пропозицію за французького вінгера, але оцінки клубів поки суттєво різняться.

Ліверпуль зробив черговий крок у спробі підписати вінгера ПСЖ Бредлі Баркола.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, англійський клуб уже розпочав офіційні переговори з парижанами щодо можливого трансферу футболіста.

За інформацією джерела, представники Ліверпуля повідомили ПСЖ про намір найближчим часом зробити офіційну пропозицію. Перемовини між клубами вже тривають, однак до фінальної домовленості сторони поки далекі.

Очікується, що перша пропозиція мерсисайдців перевищить 100 мільйонів євро. Водночас ця сума все ще не відповідає фінансовим вимогам чемпіона Франції, який оцінює свого гравця значно дорожче.

Попри різницю в оцінках, переговорний процес залишається активним. Додатковою перевагою для Ліверпуля може стати бажання самого Баркола перейти на Енфілд. Якщо клубам вдасться погодити суму трансферу, узгодження особистого контракту з футболістом не повинно стати проблемою.